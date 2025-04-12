Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Иеромонах опроверг наличие подземных ходов в Горнальском монастыре Курской области

КУРСК, 12 апреля. /ТАСС/. Насельник Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря Курской области, военный священник иеромонах Мелетий в беседе с ТАСС опроверг наличие подземных ходов в монастыре, которые бы соединяли Суджанский район с Сумской областью.

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