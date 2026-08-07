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Аргументы недели

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СК раскрыл убийство 35-летней давности в Кемерове

СК раскрыл убийство 35-летней давности в Кемерове

В Кемеровской области поставлена точка в деле, которое оставалось нераскрытым с начала девяностых. Следователи задержали 56-летнего жителя Новосибирска, подозреваемого в расстреле двух человек почти 35 лет назад.

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