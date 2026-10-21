Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о работе Российского спортивного фонда. «Букмекеры вполне могли бы оказаться полезны в работе РСФ как профильные эксперты или даже в качестве членов консультативного совета.
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