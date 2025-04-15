💕 Сегодняшние праздники начнем, пожалуй, с приятного и вдохновляющего — Всемирный день искусства + Международный день культуры.
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💕 Сегодняшние праздники начнем, пожалуй, с приятного и вдохновляющего — Всемирный день искусства + Международный день культуры.