Ограничения в жару: движение большегрузного транспорта запрещено

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в дни с высокими температурами, превышающими +30˚C, движение большегрузных транспортных средств на улицах муниципия в дневное время запрещено, чтобы не допустить повреждения асфальтового покрытия на дорогах общего пользования.
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