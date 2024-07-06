Ограничения в жару: движение большегрузного транспорта запрещено

Мэрия муниципия Кишинев сообщает, что в дни с высокими температурами, превышающими +30˚C, движение большегрузных транспортных средств на улицах муниципия в дневное время запрещено, чтобы не допустить повреждения асфальтового покрытия на дорогах общего пользования.