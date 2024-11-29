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Царьград

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Массированная атака дронов на Ростовскую область: Горит крупный промышленный объект

Массированная атака дронов на Ростовскую область: Горит крупный промышленный объект

В ночь на 29 ноября Ростовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Начался пожар на крупном промышленном объекте.

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Комментарии
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Амара Карпова
Хохлы ждут Орешкина💯
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16 час.

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