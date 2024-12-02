Влюбилась после съемок “Winter Ahead”? Модель Аида о Тэхене: “Он удивительный и потрясающий, талантливый и добрый!”

“Winter Ahead” – это подарок от группы BTS поклонникам АРМИ, которые вместе с участниками популярного коллектива пытаются возродить добрую, теплую и хорошую музыку, подняв именно подобные музыкальные файлы в топы.
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