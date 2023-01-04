Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Рейнджерс». У него 19+14 в 38 играх

Форвард «Каролины» Андрей Свечников сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (3:5).
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