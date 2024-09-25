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Петербургский дневник

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В Петербурге распространили меры поддержки для участников СВО на военных, служащих в приграничье

В Петербурге распространили меры поддержки для участников СВО на военных, служащих в приграничье

Губернаторский законопроект поддержали в ЗакСе Депутаты ЗакСа на заседании в среду, 25 сентября, поддержали изменения в Социальном кодексе Петербурга, предложенные губернатором в отношении военных, служащих в регионах, граничащих с зоной проведения специальной военной операции.

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