Остановить украинский молох войны будет трудно

Допустим, Путин и Трамп придут к какому-то компромиссу по Украине (оставим пока в сторону вопрос, к какому) - но как его реализовать? Это отнюдь не сделать щелчком пальца, поскольку на Украине раскручен гигантский молох войны, остановить его будет крайне трудно.