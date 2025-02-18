Остановить украинский молох войны будет трудно

Допустим, Путин и Трамп придут к какому-то компромиссу по Украине (оставим пока в сторону вопрос, к какому) - но как его реализовать? Это отнюдь не сделать щелчком пальца, поскольку на Украине раскручен гигантский молох войны, остановить его будет крайне трудно.
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