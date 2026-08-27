Итоги полугодия и планы на будущее: в Конаковском благочинии прошло собрание духовенства

В Конаковском благочинии подвели итоги работы за первое полугодие. 24 августа в храмовом комплексе села Завидово прошло собрание духовенства Конаковского благочиния под председательством благочинного Конаковского церковного округа протоиерея Петра Дубяги.
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