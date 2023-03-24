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Defense News: ВВС США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

Defense News: ВВС США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

Военно-воздушные силы США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGN-183A. По информации издания Defence News, соответствующие мероприятия состоялись более недели назад, 13 марта.

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