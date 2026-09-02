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Рязанские новости

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В Рязани определён подрядчик благоустройства у Николо-Ямского храма

В Рязани определён подрядчик благоустройства у Николо-Ямского храма

Победитель аукциона предложил цену 3,37 млн рублей.В Рязани подвели итоги аукциона на благоустройство территории у Николо-Ямского храма на улице Циолковского.

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