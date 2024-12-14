Starhit.ru — са...
MainНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Starhit.ru — сайт о жизни звезд и не только!

1 238 подписчиков

Дима Билан объяснил появление «обручального» кольца на безымянном пальце

Дима Билан объяснил появление «обручального» кольца на безымянном пальце

Недавно поклонники разглядели на безымянном пальце правой руки Димы Билана неожиданное украшение — массивное кольцо с двигающейся вставкой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх