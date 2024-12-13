Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

902 подписчика

В Ненецком автономном округе сотрудники полиции продолжают активно проводить профориентационные беседы с учениками старших классов

В Ненецком автономном округе сотрудники полиции продолжают активно проводить профориентационные беседы с учениками старших классов

13 декабря 2024 года сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели с учениками старших классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 города Нарьян-Мара» профориентационную беседу с целью ориентирования выпускников на поступление в высшее учебное заведение системы МВД России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх