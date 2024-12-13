В Ненецком автономном округе сотрудники полиции продолжают активно проводить профориентационные беседы с учениками старших классов

13 декабря 2024 года сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели с учениками старших классов ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 города Нарьян-Мара» профориентационную беседу с целью ориентирования выпускников на поступление в высшее учебное заведение системы МВД России.
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