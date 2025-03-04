Михалков раскрыл гонорары отечественных и голливудских звезд, которые выступают против России

Никита Михалков вновь затронул тему гонораров известных актёров, но на этот раз его внимание сосредоточилось не на представителях отечественного кинематографа, а на голливудских звёздах, которые, по его словам, активно участвуют в антироссийской пропаганде.
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