Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске

Страна и люди

Азербайджанская диаспора потребовала от Путина наказать Бастрыкина Сергей Аксенов На фото: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Красиков Ростислав Антонов Последствия инцидента в пригороде Новосибирска, где полицейский Александр Гусев случайно застрелил 19-летнего представителя азербайджанской диаспоры Векила Абдуллаева, оказавшего ему сопротивление, приобрели международный масштаб.