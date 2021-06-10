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Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске

Русские в Баку стали заложниками инцидента в Новосибирске

Азербайджанская диаспора потребовала от Путина наказать Бастрыкина Сергей Аксенов На фото: председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Андрей Красиков Ростислав Антонов Последствия инцидента в пригороде Новосибирска, где полицейский Александр Гусев случайно застрелил 19-летнего представителя азербайджанской диаспоры Векила Абдуллаева, оказавшего ему сопротивление, приобрели международный масштаб.

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Игорь Кошетов
Почему не начать следствие против властей Новосибирска? Прилюдно и гласно, в связи с полным неисполнением ими их прямой обязанностей по укреплению и охране общественного порядка и закона!

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