Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.