Аргументы недели Рынок труда без гастарбайтеров: почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов Статистика последних дней рисует картину, которая должна заставить пересмотреть свои подходы как крупных застройщиков, так и сторонников бесконтрольной миграции.
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Почему Россия постепенно перестаёт быть привлекательной для некоторых мигрантов? А может быть поставить вопрос иначе: почему мигранты перестали быть привлекательными для россиян? И дело тут даже не только в сомнительной их ценности, как специалистов, а в том ещё, что откровенно презирая российские законы, они живут по своим законам и пытаются установить их в России. Однако пользуются российскими законами, которые касаются бесплатного лечения, бесплатного образования, пособий на детей, натащив в Россию до фига родни, которая не работает, но присосалась к российской социалке, не забывая при этом гадить россиянам. Вот и получается, что многие мигранты, где жрут, там и с.ут.
Заменить из всех на « трудяг из КНДР»- сколько денег сэкономят в бюджете на льготах и пособиях для многочисленных родственников одного работающего мигранта, дармоедах- халявщиков. Пусть из обеспечивают Президенты их стран, нечего им делать в России!
"стремительный отток" это ок 1,5% примерно. но автор скорее всего концентрируется не на мигрантах, а на, собственно, причинах "оттока", - "инфляция и рост стоимости жизни в российских городах...". фактор, обратный к заработку, отражается на всех гражданах РФ. и это капитализм, но в отличие от капитализма гегемона, паразитирующего на вассалах и живущего буквально за счёт экспансии резаной бумаги, капитализм местечковый, несамодостаточный, "играющий" в чужую игру на чужом поле, живущий на свои. и вот эти "свои", оказывается надо зарабатывать, а не грабить, паразитируя... у 1% всё не просто хорошо, а "ну очень много денег", у остальных 99% труд-труд-труд и концы с концами... а ведь могли бы! но выходит ВАЗовский слоган "но зачем?" и тут затёрся... а затем, что только плановая экономика порождает развитие. рвать какое время можно, но это быстро заканчивается, что и наблюдаем. сознательно усугубляю, ибо это одна из сторон нашей жизни и самая непривлекательная. "со стеклянной ясностью" (А.Зиновьев) народ видит, что непрофильно образованные и рвущие под себя чиновники так ничего и не выстроили в России, а вот "посадок" стало столько, что уже не считаем, - скучно стало. с чего бы так? если система годная, то откуда такое безобразие? ну а если все-таки нарастающее безобразие, значит система негодная. к бабке не ходи... а вот логика Китая (см. предложения Си на БРИКС) понятна - свободная торговля, платежи внутри БРИКС, совместные планы на великие дела. вот только пара вопросов возникает: прямые платежи за товары вымоют торгашей, закроют неконкурентные производства, которых много, а совместность по-китайски ровно до того момента, пока они что-то черпают для себя в совместной работе... это область несовершенства самих государств внутри БРИКС. но иначе как? - не начнёшь, не ввяжешься, не победишь. важно видеть свои проблемы и решать их, мы же только воздух сотрясаем в Думе...
Они за 30 лет столько миллиардов « выкачали из Госбюджета РФ,» что можно уже и домой возвращаться.