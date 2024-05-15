Стефано Доменикали: «Реалистично оценивая ситуацию, проводить два Гран-при в Италии после 2026 года будет трудно»

Доменикали оценил вероятность отмены одного из Гран-при в Италии. На данный момент Италия является единственной европейской страной, которая принимает у себя сразу две гонки «Формулы-1» в течение сезона – Гран-при Италии в Монце и Гран-при Эмилии-Романьи в Имоле.