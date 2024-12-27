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Царьград

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Ещё один "мешок" – теперь для "азовцев"*. Карателей щадить не будут – что творится под Купянском?

Наступление русских на Купянск приняло совершенно отчётливые очертания. Нет сомнений, что скоро и эта земля будет освобождена: уже готовится новый "мешок", теперь для печально известных палачей, "азовцев"*.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Лишь бы опять не простили и не обменяли
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