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next WAR

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США передислоцировали в Европу первую батарею зенитного комплекса M-SHORAD

США передислоцировали в Европу первую батарею зенитного комплекса M-SHORAD

США передислоцировали в Европу, на базу в Ансбахе, Германия, первую батарею, оснащенную многофункциональной боевой системой M-SHORAD, способной поражать как воздушные цели на малой дальности, так и наземные, выступая, в частности, в качестве противотанкового комплекса.

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