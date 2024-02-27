США передислоцировали в Европу первую батарею зенитного комплекса M-SHORAD

США передислоцировали в Европу, на базу в Ансбахе, Германия, первую батарею, оснащенную многофункциональной боевой системой M-SHORAD, способной поражать как воздушные цели на малой дальности, так и наземные, выступая, в частности, в качестве противотанкового комплекса.