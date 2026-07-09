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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о проколе: «Если бы в тот момент, когда я выехал на трассу 7-м мне сказали, что я окажусь 2-м – я бы не поверил»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что был рад тому, как сумел отыграться и финишировать вторым на Гран-при Великобритании , несмотря на все проблемы.

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