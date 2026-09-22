Петербуржцы требуют миллионы за отменённый концерт Канье Уэста: кто и сколько хочет получить?

В Петербурге разгорается настоящий скандал вокруг отменённого концерта Канье Уэста. Как сообщает «Ведомости», Калининский суд города на Неве зарегистрировал сразу два иска от зрителей, которые не только хотят вернуть деньги за билеты, но и требуют компенсации за моральный ущерб.
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