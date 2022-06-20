Военное обозрение

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«Ситуация представляет риск для страны»: премьер Франции Элизабет Борн прокомментировала результат партии Макрона на выборах

«Ситуация представляет риск для страны»: премьер Франции Элизабет Борн прокомментировала результат партии Макрона на выборах

Во Франции подводят итоги парламентских выборов. Результаты этих выборов свидетельствуют о том, что коалиция президента страны Эммануэля Макрона «Вместе» занимает первое место с результатом 38,48% голосов.

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