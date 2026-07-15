На конкурс «Музыка гордых» подано более двух тысяч заявок

Организаторы международного конкурса «Музыка гордых» получили беспрецедентное число заявок. Чуть более чем за месяц было получено 2048 творческих заявок, представляющих 250 городов, 79 субъектов Российской Федерации, а также Абхазию.
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