Газета «Культура»
ГлавнаяБлогО нас
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета «Культура»

209 подписчиков

На конкурс «Музыка гордых» подано более двух тысяч заявок

На конкурс «Музыка гордых» подано более двух тысяч заявок

Организаторы международного конкурса «Музыка гордых» получили беспрецедентное число заявок. Чуть более чем за месяц было получено 2048 творческих заявок, представляющих 250 городов, 79 субъектов Российской Федерации, а также Абхазию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВП
Валерий Павлишин
Понятия музыка (высшей мудрости звучание) и грех гордыни несовместимы.
Ответить
1 м.