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Встал на колени и попросил прощения у Родины: Наджиев напомнил беглецам о смелом поступке Рахманинова

Встал на колени и попросил прощения у Родины: Наджиев напомнил беглецам о смелом поступке Рахманинова

Покинувшая Россию больше года назад певица Алла Пугачева часто посещает концерты исполнителей, раскритиковавших СВО, а недавно артистка была замечена на выступлении Максима Леонидова, который позволял себе резкие высказывания в адрес Родины.

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