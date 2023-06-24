Встал на колени и попросил прощения у Родины: Наджиев напомнил беглецам о смелом поступке Рахманинова

Покинувшая Россию больше года назад певица Алла Пугачева часто посещает концерты исполнителей, раскритиковавших СВО, а недавно артистка была замечена на выступлении Максима Леонидова, который позволял себе резкие высказывания в адрес Родины.
Покинувшая Россию больше года назад певица Алла Пугачева часто посещает концерты исполнителей, раскритиковавших СВО, а недавно артистка была замечена на выступлении Максима Леонидова, который позволял себе резкие высказывания в адрес Родины.
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