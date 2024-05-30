«Разве оно того не стоит?»: супруг Аллы Пугачевой Галкин* пытается вернуться в Россию

Два года назад Галкин* вместе со своей семьей сбежал из России в Израиль. По всей видимости, жаркое солнце и чувство защиты со стороны звездной жены ударили в голову комику, из-за чего он начал очень нелестно высказываться о недавней Родине.
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