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В Хабаровском крае временно закрыли переправу Ванино — Холмск

В Хабаровском крае временно закрыли переправу Ванино — Холмск

С 7 по 12 декабря 2023 года временно приостановится паромная переправа между Ванино и Холмском из-за необходимого ремонта подъемно-переходного моста в порту Ванино, сообщили в минтрансе Хабаровского края.

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