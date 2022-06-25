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Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 июня по 3 июля

Гороскоп для всех знаков зодиака с 27 июня по 3 июля

На этой неделе будет одно важное и неблагоприятное событие — начало ретроградной фазы Нептуна. В основном пострадает сфера финансов, но только у тех, кто неосторожно обращается с деньгами и умеет отличать мошенников от добропорядочных людей.

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