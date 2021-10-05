ПЛЕЙМЕЙКЕР

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Капризов начал с трех очков, Головин не сыграет со Словакией и Словенией, Николич уйдет из «Локо» с тремя миллионами

Капризов начал с трех очков, Головин не сыграет со Словакией и Словенией, Николич уйдет из «Локо» с тремя миллионами

«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мире спорта. Капризов забил и отдал в первом же выставочном матче, Проворов принес победу в овертайме Очередные восемь контрольных матчей состоялись в ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге.

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