«Худшая мама на свете»: подписчики раскритиковали Лерчек за жестокий розыгрыш над детьми

Сейчас многие знаменитости, в особенности блогеры, делают разные розыгрыши и публикуют это в сети. В основном такие безобидные шутки нравятся зрителям: некоторые даже заимствуют смешные идеи и сами устраивают веселые пранки.
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