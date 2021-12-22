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Украинцам запретят смотреть «Иронию судьбы» и «Голубой огонек». КСУ признал законным запрет на трансляцию российского телепродукции

Украинцам запретят смотреть «Иронию судьбы» и «Голубой огонек». КСУ признал законным запрет на трансляцию российского телепродукции

Конституционный суд подтвердил запрет на российские фильмы и программы. А это значит, что украинцы, как минимум, не смогут нарезать «Оливье» под новогоднюю классику: фильм Рязанова «Ирония судьбы или с легким паром» - он входит в список запрещенных.

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