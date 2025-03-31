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Несекретные материалы

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Хохол - о том, как он попал в плен

Рассказывает, что сначала взял нашего в плен, а потом ему в голову прилетел кирпич и он сам оказался в плену.

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