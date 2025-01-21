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Царьград

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Москва запускает новую программу лечения бесплодия с бесплатным ЭКО

Москва запускает новую программу лечения бесплодия с бесплатным ЭКО

В Москве стартовала новая программа для женщин по лечению бесплодия. По словам заммэра Анастасии Раковой, пациентки могут пройти диагностику и при необходимости воспользоваться бесплатными процедурами ЭКО в рамках обновленного стандарта акушерско-гинекологической помощи.

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