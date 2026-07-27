Россиядә 2027 елда 118 ял көне булачак

Атнага биш көн эшләүчеләрнең 2027 елда 247 эш көне һәм 118 ял һәм бәйрәм көне көтә. Бу хакта ТАССка «Белем» Россия җәмгыятенең персонал белән эшләү департаменты директоры Маргарита Богданова-Шемраева хәбәр итте.
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