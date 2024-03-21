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Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Сегодня появились сообщения о том, что США и Турция согласовали схему санкций против России. Почему это удивительно именно сейчас? Потому что Турция то соблюдает эти санкции, то нет, и всё это происходит на фоне подготовки к встрече Путина и Эрдогана.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...можно ли говорить о том, что Турция и Эрдоган являются союзниками России, я всегда отвечаю: не заблуждайтесь. Есть такой хороший политический термин - &quot;ситуативный партнёр&quot;. Турция - ситуативный партнёр России. Не более, но и не менее...&quot;(с)   Ну а тогда НАХРЕНА в заголовке писать слово СОЮЗНИК? Или тот дебил, что у вас там заголовки сочиняет, саму статью не читал? 🤔😉😃
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