Союзник России оказался с изъяном. Если выгодно - предаст

Meerflieger

"...можно ли говорить о том, что Турция и Эрдоган являются союзниками России, я всегда отвечаю: не заблуждайтесь. Есть такой хороший политический термин - "ситуативный партнёр". Турция - ситуативный партнёр России. Не более, но и не менее..."(с) Ну а тогда НАХРЕНА в заголовке писать слово СОЮЗНИК? Или тот дебил, что у вас там заголовки сочиняет, саму статью не читал? 🤔😉😃