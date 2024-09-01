За рулем
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За рулем

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На видео показали самый большой вездеход Русак — он работает на водороде

На видео показали самый большой вездеход Русак — он работает на водороде

О новой модели вездеходов серии Русак «За рулем» рассказывал чуть менее года назад – именно тогда стало известно, что создатели этих машин планируют построить пятиосный вездеход, приводимый в движение установкой на топливных элементах.

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