На видео показали самый большой вездеход Русак — он работает на водороде

О новой модели вездеходов серии Русак «За рулем» рассказывал чуть менее года назад – именно тогда стало известно, что создатели этих машин планируют построить пятиосный вездеход, приводимый в движение установкой на топливных элементах.
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