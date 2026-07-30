22 года и полмиллиона штрафа. Вынесен приговор фигуранту дела о взрыве, убившем Армена Саркисяна

В Москве Второй Западный окружной военный суд вынес суровый вердикт по резонансному делу о теракте в жилом доме на Авиационной улице, жертвой которого стал глава федерации бокса ДНР, командир батальона «Арбат» Армен Саркисян.
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