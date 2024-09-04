Театр абсурда
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Театр абсурда

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Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать

Киев рвётся повоевать с Белоруссией: И Зеленского могут заставить действительно это сделать

  На Украине идёт усиленная подготовка информационной базы для вторжения, которое с нетерпением ждут европейские шакалы и гиены Мало кто из более или менее значимых участников мировых военно-геополитических игрищ не осведомлен о реальных боевых возможностях армии Украины.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Это все равно, что воевать со мной. Мой муж белорус, и что, мне его убить что-ли? Нет, я на это пойти не могу)))
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11 час.
ninikooo Митусова
Карлик совсем сбрендил…
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11 час.
Татьяна Романова
Он не сбрендил, а ебанулся (простите за мой русский)
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11 час.

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