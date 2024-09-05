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На прилавках магазинов обнаружены опасные «мужские» БАДы

На прилавках магазинов обнаружены опасные «мужские» БАДы

На маркетплейсах и прилавках магазинов нашли БАДы для «мужского здоровья» с высоким содержанием силденафила – сильнодействующего рецептурного вещества, которое входит в том числе в состав «Виагры», сообщает PRIMPRESS.

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