На прилавках магазинов обнаружены опасные «мужские» БАДы

На маркетплейсах и прилавках магазинов нашли БАДы для «мужского здоровья» с высоким содержанием силденафила – сильнодействующего рецептурного вещества, которое входит в том числе в состав «Виагры», сообщает PRIMPRESS.
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