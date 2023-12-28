Послание аятоллы Хомейни Горбачеву: актуально ли тридцать пять лет спустя

В январе 1989 года М. С. Горбачев получил необычное послание от аятоллы Р. Хомейни, известное обращенной к советскому лидеру рекомендацией изучить ислам; тем не менее подлинный смысл письма лежал глубже упомянутого предложения и, более того, в некотором смысле написанный несколько десятилетий назад текст не потерял актуальности и по сей день.