Председатель Федеральной резервной системы США Кевин Уорш отказался заранее сообщать, какое решение примет регулятор на заседании 27–28 октября.
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