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Окончательное падение либеральной журналистики. Кого называют журналистом-международником на "Эхе Москвы"

Окончательное падение либеральной журналистики. Кого называют журналистом-международником на "Эхе Москвы"

Злой хомяк Количество откровенно убогих статей и журналистов в секторе либеральной журналистики начинает просто зашкаливать.

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Walery
Этот журналюга как бы есть гражданин РФ? Странная политика российского государства - сволочей при себе придерживает в угоду Западу, но русского соотечественника задавленного властями в Казахстане защитить в соответствии с нормами Конституции РФ механизма не предоставляет. Такое заигрывание с националистическими властями РК скоро его сделают Украиной 2.0
Владимир Барышев
Да какие там "журналисты"" на этом долбаном ЭХЕ, там сплошь журнашлюхи, готовые подставлять свои зады, за подачки от любой западной газетенки или радио компашки, за самую пошлую и грязную русофобскую статейку. Это ЭХО, давно звучит только как непристойный звук из задницы. Ну а "журналист" Дубнов, вполне соответствует своей фамилии он просто "дуб стоеросовый" .
Альбина Колесникова
Не понятно кто им звания раздаёт журналист международный Дубнов и так пишет не умея и читать его не интересно.
Александр Иванов
Ну зачем давать коменты на Мудака из Эха, там удивительная подборка Придурков!!
Владимир Криворучко
Немытый и нечёсанный зачуханный еврей, которого размандили из РФ. Вот эта гнида и гадит везде, всюду и всегда. Ну, сущность у НИХ всех такая. Может, и есть несколько человек более-менее приличныхи честных евреев, но только несколько. Не более пяти.
Галина Смирнова
Так себе юмор..... у Задорнова смешнее..... ну там, где эти яйцеголовые шли прямым курсом на маяк и требовали уступить дорогу))))
Валерий Пашнин
Ну а что либерал-русофоб мог еще написать. Это его хлеб.
Котищев
Глист обыкновенный, либеральный!

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