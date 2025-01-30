Гестапо схватило в Одессе «агентурную группу РФ»

В Одессе грохнули волонтера — понятно, собирающего не на бездомных котиков, а на нужды ВСУ. 54 года. Он выбежал из дома тушить «внезапно» загоревшуюся машину, и тогда сработало взрывное устройство (самодельное), лежавшее в оставленном возле машины рюкзаке.