Винер о художественной гимнастике в России: «Такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама»

«Для каждого человека его любимый вид спорта – популярный. Я могу сказать только о художественной гимнастике: такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.