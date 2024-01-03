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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Винер о художественной гимнастике в России: «Такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама»

«Для каждого человека его любимый вид спорта – популярный. Я могу сказать только о художественной гимнастике: такого огромного количества занимающихся нет ни в одном виде спорта! Это статистика, а не моя реклама», – сказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер.

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