В США заявили, что будущая помощь Украине висит на волоске

Предстоящие выборы спикера палаты представителей США являются серьезной опасностью для Украины. Об этом написала обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон, отметив, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов вызывает много споров.
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