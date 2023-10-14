Прыгает пуще прежнего: Трусова предъявила идеального мужчину после расставания с Кондратюком

Знаменитая фигуристка опровергла слухи о неудачах в спорте и личной жизни. Александра Трусова кадр выступления19-летняя Саша Трусова на слуху у всех поклонников фигурного катания после слухов о расставании с Марком Кондратюком и отказе участвовать в чемпионате России.
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