Сила в правде

68 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел К
    Рома, ты только узнал, что амеры шпионили за нами? Как же ты мало знаешь. Учись, познавай.Американцам пришл...
  • Россиянин
    Крышу сорвало. Ну хрен с ним. Закончит свои дни в канаве.Бежавший в США пе...
  • Олег Татьянин
    Это у них юмор такой? Кто то у Украины будет спрашивать разрешение ра запуск СП 2?Кулеба назвал усл...

Очень странное кино: За арест Лукашенко дают 11 миллионов евро

Очень странное кино: За арест Лукашенко дают 11 миллионов евро

Накануне польскоподданный Степан Путило, тот, что основал телеграм-канал NEXTA и координировал протестные акции в 2020 году на деньги польских спецслужб, выпустил очередной фильм про "преступный режЫм" Белоруссии "Золотое дно – 2: В тени диктатора".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх