День Леопарда на курорте Роза Хутор 🗓 15 июля, 10:00 📍 Площадь Роза, Роза Долина 560 📍 Вход свободный Пройдёт выставка фотографий леопарда Сочинского нацпарка и детских рисунков.
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День Леопарда на курорте Роза Хутор 🗓 15 июля, 10:00 📍 Площадь Роза, Роза Долина 560 📍 Вход свободный Пройдёт выставка фотографий леопарда Сочинского нацпарка и детских рисунков.