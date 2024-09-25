Почему сын Мадонны остался жить с отцом после развода

Этот мальчик был известен на весь мир еще до того, как родился, вырос и сделал себе имя. Будучи ребенком поп-звезды Мадонны и ее мужа, кинорежиссера Гая Ричи, он оказался в центре внимания прессы и попал в заголовки газет еще на стадии беременности его матери.